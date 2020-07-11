Son dakika haber! Ayasofya'nın ahşap işlerine İnegöl talip - Son Dakika

Son dakika haber! Ayasofya'nın ahşap işlerine İnegöl talip

Son dakika haberlerine göre İnegöl Belediye Başkan Taban, Ayasofya'da kullanılacak her türlü ahşap eşyayı yapmaya talip olduklarını açıkladı.

İnegöl Belediye Başkan Taban, Ayasofya'da kullanılacak her türlü ahşap eşyayı yapmaya talip olduklarını açıkladı.


Türkiye'nin mobilya başkenti İnegöl ilçesinin Belediye Başkanı Alper Taban, "Dün tarihi bir gün yaşadık. Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürmesi bizleri çok mutlu etti. Bu mutluluğa bizleri ulaştıran Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kararın ardından dün biz de bazı paylaşımlarda bulunduk. Özellikle bu mutluluğa ortak olabilmek için Aysofya'nın içerisinde yer alan ağaç ahşap dekorasyonla alakalı mobilya işlerine talip olduğumuzu ilettik. Bunlar neler olabilir? Mihrabından minberine ve müezzin mahfillerine kadar her türlü ağaç ve dekorasyon işlerine talip olduğumuzu ve bundan büyük mutluluk duyacağımızı söylemek istiyorum. Gündem daha çok sıcak, bununla ilgili talebimizi gereken yerlere ileteceğiz, ama önce sosyal medyadan sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek istedik" dedi. - BURSA

Alper Taban, Ayasofya, Türkiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ayasofya'nın ahşap işlerine İnegöl talip - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 17:57 Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 17:54 Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi 17:30 Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 17:15 En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
17:57
Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi
17:54
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
17:30
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
17:15
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 19:03:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Ayasofya'nın ahşap işlerine İnegöl talip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]