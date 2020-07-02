Son dakika haber... Ayçiçeğinde dışa bağımlılık azalıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Ayçiçeğinde dışa bağımlılık azalıyor

Son dakika ekonomi haberi... Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Türkiye'nin ham yağ açığının giderilmesinde önemli bir yeri olan ayçiçeği üretiminin giderek arttığını belirterek, "Sağlanan teşviklerle önümüzdeki 5 yılda ayçiçeği ithalatı tamamen biter, Türkiye bu konuda dışa bağımlılıktan kurtulur" dedi.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Türkiye'nin ham yağ açığının giderilmesinde önemli bir yeri olan ayçiçeği üretiminin giderek arttığını belirterek, "Sağlanan teşviklerle önümüzdeki 5 yılda ayçiçeği ithalatı tamamen biter, Türkiye bu konuda dışa bağımlılıktan kurtulur" dedi.

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı


Mutlu Doğru, hiçbir üründe ithalatın olmamasının, yerli ve milli üretimle ihtiyaçların giderilmesinin ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını, bu nedenle uygulanan teşvik politikalarının olumlu sonuçlarının görüldüğünü ifade etti.


Bitkisel yağ üretiminin bugün yüzde 70-80'inin ayçiçeğinden oluştuğunu vurgulayan Başkan Mutlu Doğru, "2012 yılında 1.3 milyon ton olan üretim 2019'da 2 milyon tonu geçti. Ülkemizin ise yılda 2.5 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumuna ihtiyacı var. Bugün bunun 1.8 milyon tonu yerli üretimle karşılanmaktadır" dedi.


Doğru, ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da ayçiçeği ekim alanlarının artış gösterdiğini belirterek, "2018'de yağlı tohum fiyatlarının artması nedeniyle Türkiye genelinde rekor düzeyde ayçiçeği ekimi gerçekleştirmiştir. Buna paralel Adana'da 2018'de 520 bin dekar alanda 176 bin ton yağlık ayçiçeği üretilmişken, 2019'da yaklaşık 844 bin dekar alanda ayçiçeği ekilmiş ve karşılığında 276 bin ton ayçiçeği üretilmiştir" bilgisini verdi.


Mutlu Doğru, Türkiye'nin ham yağ açığını döviz harcayarak kapattığını, bu nedenle yağlı tohumlu bitkilerin ekiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:


"Yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanlarının genişlemesi için fiyat fark desteği ve gübre mazot desteği yolu ile teşvik sağlanmaktadır. Bunlar içinde hem yağ randımanı yüksek hem de yüzde 35 ile 40'a varan protein ihtiva etmesi nedeniyle ayçiçeği tohumu rağbet görmektedir. Çünkü, ayçiçeği hem her iklim koşulunda rahatlıkla yetişebilmekte hem de buğday ve arpa gibi ürünlerde kıraç arazilerde münavebe bitkisi konumundadır. Adana'da ise ayçiçeği üretimi Kozan, İmamoğlu ve Karaisalı gibi kıraç topraklı ilçelerimizde yoğunlaşmaktadır. Sulanabilen bölgelerde dekara 300 ile 400 kilo ürün alınırken kıraç arazilerde 150 ile 200 kilo alınmaktadır. Buğday ve arpaya münavebe bitkisi olması da önemli bir avantaj olduğundan ayçiçeği tarımı cazip görülmektedir."


Başkan Mutlu Doğru, ayçiçeği üreticilerinin dört yıldır değişmeyen fiyat farkı desteğinin ağustos ayında başlayacak hasat öncesinde artırılmasını beklediğini belirterek, "Çiftçimiz ayrıca Karadeniz'de, Trakya'da ayçiçeğini satın alan birliklerin Adana'ya da gelerek ayçiçeği satın alımına girmesini ve pazarda daha fazla alıcı olmasını tercih etmekledir" diye konuştu. - ADANA

Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Ayçiçeğinde dışa bağımlılık azalıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:31 Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
11:36
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
10:24
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
08:21
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 18:35:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Ayçiçeğinde dışa bağımlılık azalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]