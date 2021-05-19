Son dakika haber: Aydemir: '19 mayıs milli kararlılığın vurgusudur' - Son Dakika

Son dakika haber: Aydemir: '19 mayıs milli kararlılığın vurgusudur'

19.05.2021 12:01
Son dakika haber: Aydemir: '19 mayıs milli kararlılığın vurgusudur', System.String[]

Son dakika haber: AK Parti Milletvekili Aydemir, '19 Mayısla kaydedilen milli duruş, Türk Milletinin istiklal ve istikbali odağında kararlık; 'vatan bir bütündür asla parçalanamaz' imanını ifade, 'Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak' vurgusundaki eşsiz dirayettir.

AK Parti Milletvekili Aydemir, '19 Mayısla kaydedilen milli duruş, Türk Milletinin istiklal ve istikbali odağında kararlık; 'vatan bir bütündür asla parçalanamaz' imanını ifade, 'Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak' vurgusundaki eşsiz dirayettir. 'dedi.

Tarihi Diriliş

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Aydemir mesajında; '19 Mayısla başlayan süreç, mübarek coğrafya, harimi ismet Anadolu'yu parçalamak isteyenlere karşı tarihi bir diriliş, 5 bin yıllık tarihe sahip çıkma, Aziziye ve Çanakkale ruhunu diri tutma, Alper Tunga'dan Ergenekon'a, Manas'tan Dede Korkut'a, Fethi Mübin'den Sakarya'ya, ecdadın değerlerine sadakat, mukaddesata bağlılıkla yazılmış yeni bir destan dönemidir.' İfadelerine yer verdi.

Türk Milleti Küresel Ezberleri Her Daim Bozacaktır

Milletvekili Aydemir, 'İlhamını tarihinden, ruhaniyetini mukaddesatından, kıyamını şühedanın mübarek kanından, heybet ve vakarını İla'yı kelimetullah için devlet ebed müddet imanından alan Yüce Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de yüksek vicdanı, benzersiz haysiyeti, menendi olmayan feraset ve basireti, 'Kanımız Aksa da Zafer İslam'ın hakikatine ram olmuş yüreğiyle küresel ezberleri bozmaya devam edecek, birlik ve beraberliğine göz dikenleri ebediyen zillete mahkum kılacaktır. ' dedi.

Gençliğimiz Asımın Neslinin İzindedir

Milletvekili Aydemir, 'Milli Şairimiz Akifimizin Çanakkale Şühedasına ithaf ettiği dizelerinde, Asım'ın nesli olarak tarif, vatan için can verme sırrına eren şühedamızı tasvir eden; 'Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi/"O benim sun'-i bedi'im, onu çiğnetme" dedi/Asım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek/ İşte çiğnetmedi namüsunu, çiğnetmeyecek.' kaydını tarihe bir kez daha düşüyor; Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Kendi stratejisini milli ve yerli imkanlarıyla sahada ve masada uygulayan, hedeflerine emin adımlarla ilerleyen bir ülke olarak gençlerimizin bu süreçteki katkıları ve başarılarıyla gurur duyuyor, onlara her daim güveniyoruz.' tespitini yürekten paylaşıyoruz.' mesajını verdi.

Milli Kıyam

'19 Mayıslarla takdim edilen milli ve manevi hassasiyetlerimizle, Filistinli kardeşlerimize zulmü reva görenleri, Mescidi Aksa'mıza göz dikenleri bir kez daha telin ediyoruz' diyen Milletvekili Aydemir, 'Yüreği ve dimağı milli ve manevi hasletlerle bezeli, imanlı Türk Gençliğinin, Asım'ın neslinin ebediyen milli kıyam içinde olarak, mazlumlara zulüm senaryoları yazanları, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenleri heder edeceğine olan inancımızı yineliyoruz.' dedi.

Tebrik

Milletvekili Aydemir, 'Gençliğimizin destansı duruşu kaydeden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyor, milli coşkusunu paylaşıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.' Kutlamasını paylaştı. - ERZURUM

Son dakika haber: Aydemir: '19 mayıs milli kararlılığın vurgusudur'

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Aydemir: '19 mayıs milli kararlılığın vurgusudur' - Son Dakika


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