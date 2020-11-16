Son dakika haber: Aydemir: 'Gençlik Cumhurbaşkanımıza minnettar' - Son Dakika

Son dakika haber: Aydemir: 'Gençlik Cumhurbaşkanımıza minnettar'

16.11.2020 11:49
Son dakika haber: Aydemir: 'Gençlik Cumhurbaşkanımıza minnettar', System.String[]

Son dakika haberleri... AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, 'Gençlerimiz için Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği rota üzere çok özel mesafeler aldık ve bunu hem eserlerimizle sahaya yansıttık hem de gençlerimizin zihinlerini pozitif kavramlarla inşa ederek yansıttık.' dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, 'Gençlerimiz için Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği rota üzere çok özel mesafeler aldık ve bunu hem eserlerimizle sahaya yansıttık hem de gençlerimizin zihinlerini pozitif kavramlarla inşa ederek yansıttık.' dedi.

Milletvekili Aydemir, Gençliğe yönelik AK Yaklaşımı, 'Bizim tarzımız özel bir tarz ve bizim tarzımız bütünüyle kuşatan, ihata eden bir tarzdır, ayırmadan. ' ifadeleriyle tarif etti.

Ak Parti Gençlik Yaklaşımı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Gençlik ve Spor Bakanlığı etabı görüşmelerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gençlik yaklaşımını paylaştı, tespitlerini aktardı. Aydemir Sunumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençliğe dair tespitini alıntılayarak, AK Parti kadrolarının gençlere dönük yaklaşımını vurguladı.

Gençliğin Mutluluk Oranı

18 Yıllık süreci kapsayan dönem bazında gençlerin mutluluk oranında ciddi bir artış olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) tarafından gençlere yönelik olarak gerçekleştirilen 'Mutluluk Anketi' sonuçlarını paylaşarak, 'mutluyuz' kaydı düşen genç oranının yüzde 71'e yükseldiğini açıkladı.

DOSİAD Anketi

Tespitler aktarılırken sahici rakamların verilmesi gerektiğini belirten Milletvekili Aydemir, Milletvekili Ahmet Kılıç'ın, "Mutsuz tanımını ileri yaştaki arkadaşlarımız yaptı." Vurgusuna atıfta bulunarak, 'Mesela benim elimde DOSİAD'ın bir araştırması var, ben onunla ilgili düşülen notları sizinle paylaşmak istiyorum. DOSİAD'da gençlere "Mutlu musunuz?" suali yöneltilmiş; cevap, yüzde 71 oranında "Evet, mutluyuz." çıkmış. "Yurt dışında yaşamayı tercih eder misiniz?" suali var. Yüzde 82 "Hayır, yurdumuzdan, vatanımızdan memnunuz, burada yaşamaktan mutluluk duyuyoruz." şeklinde cevap verilmiş. Şimdi, şunu yapmamak lazım: Yani sırf kendinizi haklı çıkarma adına burada, kerameti kendinden menkul birtakım kurumların kayıtlarını, rakamlarını bize dayatmayın, yok böyle bir şey. Hakikate nasıl bakacağız? Geçmiş ile mevcudu mukayese yaparak bakacağız. ' diye konuştu.

Gençliğe Yönelik Eser Siyaseti

Milletvekili Aydemir, 'Gençlerimiz için özellikle biz, AK Parti iktidar olduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği rota üzere çok özel mesafeler aldık ve bunu hem eserlerimizle sahaya yansıttık hem de gençlerimizin zihinlerini pozitif kavramlarla inşa ederek yansıttık. Bundan dolayı da hakikat şudur: İnsanlarımız mutlu, insanlarımız müreffeh bir haldeler; ne yaparsanız yapın, bu negatif kavramlara ne kadar yönelirseniz yönelin sizin sonuç almanız mümkün değil. ' dedi.

'Vatanımızın her zerresi bizim için mübarektir'

Diğer alanlarda olduğu gibi, Gençlik ve Spor yatırımlarının yurdun her köşesinde yükseldiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Biz şunu yapıyoruz: Vatanımızın her zerresi bizim için mübarektir. Erzurum'a yatırım yapılsın; yetmez, Ağrı'ya da yapılsın; yetmez, Bingöl'e de yapılsın; yetmez, efendim, Sinop'a da yapılsın, Giresun'a da yapılsın ve bunu zaten hayata yansıtmışız biz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarzı bu olduğu için kim ne derse desin, kim mutsuzluk izafe ederse etsin gençlerimiz fevkalade mutludur, gençlerimiz huzur üzere yaşıyorlar. Buna katkı sunan çok ciddi, çok özel bir ekibimiz var. 'değerlendirmesinde bulundu.

Eski Bakan Osman Aşkın Bak'a Övgü

Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bakanlık kaydında çök önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Milletvekili Aydemir, AK Kadronun AK rota doğrultusunda ciddi ve hayati yatırım ve reformları hayata geçirdiğine dikkat çekerek, 'Çünkü biz bulunduğumuz yerde değer koyarak, bulunduğumuz yeri değerli hale getirerek yürüyoruz ve oranın çalışma üslubunu sonuna kadar da takip ediyoruz, "Sonrasında ne yapılabilir?"i mutlaka inceden inceye kontrol ediyoruz. Bunların, arkadaşlarımızın, burada bulunan bürokrat arkadaşlarımızın hepsi yetkin, hepsi donanımlı.' diye konuştu.

Salgın Döneminde KYK Başarısı

Covid19 salgını sürecinde Kredi ve Yurtlar Kurumu kaydında çok önemli bir yaklaşım sergilendiği, gıpta ile karşılandığını belirten Milletvekili Aydemir, ' Salgın döneminde Kredi Yurtlar Kurumunun yaptığı çalışmalar, gıptayla yaklaşılacak çalışmalardır. Öyleyse hak teslimi mutlaka yapalım arkadaşlar, bütün bütün her şeyi siyah, simsiyah göstermemek lazım. Bakın, bir arkadaşımız "2002'de 45 TL olan krediler, burslar şimdi 550 liraya gelmiş. Niye bu noktada kalmış?" gibi bir şey söyledi. Bu rakam enflasyondan arındırılmış bir rakam. Eğer biz eski hali devam ettirmiş olsaydık bugün olması gereken rakam 244 lira olacaktı, oysa biz bunun 2 katından fazlasını yapmışız yani 550 liraya getirmişiz. Teşekkür etmek yerine tenkit etmek bir şey kazandırmıyor. Hep vurguluyoruz, hep not düşüyoruz arkadaşlar; sahici olmayınca aksülamel de bulmuyor, karşılığı olmuyor. Yaptıklarımızı söyleyin, elbette ki noksanları da ifade edin.' dedi.

'Bizim tarzımız bütünüyle kuşatan, ihata eden bir tarzdır'

Muhalif ve salt eleştirel yaklaşımın bir kazanım sağlamayacağının altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Bakın, CHP Milletvekili Gürsel Bey öğleden sonra geldi burada konuştu, Sayın Bakanımıza teşekkür etti yapılanlar için, Tunceli'ye yapılanlar için, Elazığ'a yapılanlar için teşekkür etti, ama ardından hem Tunceli'ye hem Elazığ'a talepte bulundu. İşte, budur, beklentimiz budur. Dört başı mamur bir şey yok elbette. Hayat bittabi akıp gidiyor ve ister istemez noksanlarımız da oluyor o akış içerisinde. Noksanları izale için talepte bulunmaktan tabi bir şey olamaz, ama hiçbir şey yapılmamış, biz gelmişiz sanki var olanı bitirmişiz gibi bir yaklaşım. Ehli vicdan insanlara yakışmaz bu. Bizim tarzımız özel bir tarz ve bizim tarzımız bütünüyle kuşatan, ihata eden bir tarzdır, ayırmadan. ' vurgusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tespitleri

Sunumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe dair tespitlerini paylaşarak, Gençliğe AK Yaklaşımı anlatan Milletvekili Aydemir, ' Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe dönük tespitlerinden bir iki tanesinin paylaşmak istiyorum, zirve tespitler, doruk tespitler ve bize de yol açan, rota çizen tespitler. Gençliği şöyle tarif ediyor, beklentisini koyuyor: 'Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun okumalı, araştırmalı ve sorgulamalıdır. Kimseye zihnini kiraya vermemelidir. Diploma avcılığı yaparak, kariyer peşinde koşan değil, hakiki manada ilim ve hikmet arayışında olan bir gençlik istiyoruz. Hepsinden önemlisi imanı ve ahlakı hayatının merkezine yerleştirmiş bir gençlik istiyoruz.' Böylesine berrak bir talebi var, bir beklentisi var ve bunun üzerine de hayatı, bulunduğu zemini organize ediyor Sayın Cumhurbaşkanımız. ' dedi.

'Cumhurbaşkanımıza ne kadar minnettarlık duysak azdır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Bize sorgusuz, sualsiz biat eden, cahil bir gençlik değil; neye inandığını, neyi savunduğunu, neyin mücadelesini verdiğini bilen, bunun için gereken her türlü donanıma sahip bir gençlik lazımdır. ' tespitini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ' Bu kayıtları düşen bir isim, elbette ki değer katar ve katmıştır. Ne kadar minnet duysak, ne kadar şükran duysak azdır. Milletimiz, gençliğimiz bu hal üzeredir, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun kadrolarına minnettar. Hakkı söylemek gerekirse bunları kayıt altına almak lazım. Ben bu bağlamda bu notları düşüyorum. ' diye konuştu

Bakan Kasapoğlu'na Teşekkür

Milletvekili Aydemir, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında Bakanlığın gençliğin beklentilerine cevap veren ve tüm toplumu kuşatan icraatler gerçekleştirdiğine işaret ederek, 'Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten Osman Aşkın Bak Bakanımızdan sonra onun da başlattığı yatırımlar, ondan öncesini de, AK hareketi ifade eden tarzınız her yere yansıyor, bundan dolayı minnettarız. ' dedi. - ERZURUM

Son dakika haber: Aydemir: 'Gençlik Cumhurbaşkanımıza minnettar'
Son dakika haber: Aydemir: 'Gençlik Cumhurbaşkanımıza minnettar'
Son dakika haber: Aydemir: 'Gençlik Cumhurbaşkanımıza minnettar'

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Aydemir: 'Gençlik Cumhurbaşkanımıza minnettar' - Son Dakika


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