Son dakika haber | Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 3 yılda 15 bin olaya müdahale etti - Son Dakika

Son dakika haber | Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 3 yılda 15 bin olaya müdahale etti

Son dakika haberine göre Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır yaz aylarının gelmesiyle birlikte yangınlara karşı doğada daha dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır yaz aylarının gelmesiyle birlikte yangınlara karşı doğada daha dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Adanır, "Bir sigara izmariti otun, ağaçların yanmasına neden oluyor. Kaplumbağayı ateşten aldım; o an ağladığını gördüm" diyerek vatandaşları uyardı.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de 6 ana grup ve 27 müfreze ile il geneline yayılarak olaylara en kısa sürede müdahale edecek kapasiteyle çalışmalarını sürdürerek büyük kayıpların yaşanmasına engel oluyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi başta yangınlar olmak üzere, trafik kazalarına müdahale, su altı ve karada arama-kurtarma çalışmaları ve eğitim faaliyetleri gibi birçok alanda hizmet veriyor.


3 yılda 15 bin 267 olaya müdahale edildi


Son 3 yılda toplam 15 bin 267 olaya müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, uzman personeli ve son teknoloji araç gereçleriyle en kısa sürede olaylara müdahale ederek vatandaşın canını, malını ve anılarını kurtarıyor.


Büyükşehir itfaiyesi tüm canlılara hizmet ediyor


İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Serdar Adanır, tüm canlılara hizmet ettiklerini belirterek "Akbük' ten Buharkent'e Aydın'da 1 milyon 100 bin kişiye en zor anlarında hizmet veren bir teşkilatız. Yerde gezen yılandan, havada uçan kuştan, evin içinde yaşayan insandan, Allah vermesin kazaya belaya düşen insanların hizmetkarıyız ve bununla da övünüyoruz" dedi.


"İtfaiye, insanların anılarını da kurtarır"


Olaylara müdahale ederken büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerinin altını çizen Adanır, sadece yangını söndürmek için değil insanların anılarının da yok olmasını engel olmak için çalıştıklarını belirterek "İnsanlar gelinliğini saklamıştır veya çocuklarının elbiseleri vardır; yani insanların hatıraları, anıları vardır. Onlar insanlar için çok değerlidir. Biz içeri girdiğimizde bunları da çıkarmaya çalışıyoruz. Yani anıların kaybolmaması için çabalıyoruz. İnsanların can ve mal güvenliği hususunda yoğun çalışıyoruz. Yani biz yangını söndürdük, işimiz bitti şeklinde bir düşünce bizde yok" şeklinde konuştu.


"Kaplumbağanın ağladığını gördüm"


Her yıl binlerce olayla cansiperane mücadele eden itfaiye görevlileri, bu yıl da yaz aylarına girerken vatandaşlara uyarıda bulundu. İstatistiksel olarak en fazla yangının ot, saman, çöp ve ekinden çıktığını belirten Serdar Adanır, "Özellikle yaz ayları geldiğinde vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olması lazım. Özellikle şehir merkezimizin etrafında bulunan tarımsal arazilerde zeytinlik ve ot temizliği için yakılan ateşler yangına dönüşebiliyor. Orada yanan hayvan, haşerat, böcek; içinde yanan kaplumbağası, yılanı, çıyanı, tilkisine varıncaya kadar gördüm. Bunlar kişilerin dikkatsizliğinden oluşan yangınlar. Gereksiz ya da dikkatsizce atılan bir sigara izmariti oradaki otun, ağaçların yanı sıra börtü böceğin de yanmasına neden oluyor. Bir yangında bir kaplumbağayı ateşten aldım, o kaplumbağanın o an ağladığını gördüm. Onun için insanlarımızın biraz daha dikkat etmesi tabii ki yangınların azalmasına sebep olacaktır. Vatandaşlarımızdan bu hususta daha dikkatli olmaya gayret etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na son teknoloji teçhizat dahil her türlü desteği verdiği için teşekkür eden Adanır, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin Türkiye'de yangınlara en hızlı müdahale eden ikinci itfaiye olduğunu hatırlattı. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 3 yılda 15 bin olaya müdahale etti - Son Dakika
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