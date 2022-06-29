Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Mustafa Durmaz (24) idaresindeki 09 UL 046 plakalı otomobil, Kuyulu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Sağlık ekipleri, Durmaz'ın yaşamını yitirdiği belirledi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika