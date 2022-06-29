Son dakika haber | Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

29.06.2022 11:19
Son dakika haber | Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mustafa Durmaz (24) idaresindeki 09 UL 046 plakalı otomobil, Kuyulu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sağlık ekipleri, Durmaz'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Durmaz, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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