Son dakika haber! Aydın'da ahırın içindeki çukura düşen kadın kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde ahırda çökme sonucu oluşan çukura düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Soğancılar Mahallesinde yaşayan Nurten Şeker'in (54) ahırında çökme sonucu 3 metre derinliğinde çukur oluştu.
Ahıra giren Şeker, çukura düşerek mahsur kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şeker, itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle kurtarıldı.
Hafif şekilde yaralanan Nurten Şeker, ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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