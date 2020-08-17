Son dakika haber... Aydın'da antik kent yakınında yangın (2)
Son dakika haberi... KONTROL ALTINA ALINDIAydın'ın Söke ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti kalıntılarına 3 kilometre mesafede etkili olurken, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Söke ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti kalıntılarına 3 kilometre mesafede etkili olurken, yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
İslam KELEŞ/AYDIN,
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 21:50
Kaynak: DHA
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