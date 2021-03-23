Son dakika haber... Aydın'da bir kişi oğlu tarafından av tüfeğiyle öldürüldü - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde oğlunun av tüfeğiyle ateş ettiği baba, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde yaşayan Y.K.V. (21) ile babası Barış V. (45) arasında tartışma çıktı. Y.K.V, av tüfeğiyle babasına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği Barış V. kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Y.K.V, sevk edildiği adliyede tutuklandı.