Son dakika haber | Aydın'da biri çocuk üç kişi yedikleri mantardan zehirlendi
02.11.2020 11:58
Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde iddiaya göre dağdan topladıkları yabani mantarları yiyen biri çocuk üç kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde iddiaya göre dağdan topladıkları yabani mantarları yiyen biri çocuk üç kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre 63 yaşındaki Sevim ve Hüseyin D. çifti dün sabah saatlerinde Pamukören Mahallesi'ndeki dağlık alandan yabani mantar topladı. Yaşlı çift topladıkları mantarları torunları Sudenaz A. (11) ile birlikte akşam yemeğinde yedi. Yemekten sonra fenalaşan yaşlı çift ve torunları için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı çifti ve torunlarını ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gıda zehirlenmesi yaşayan yaşlı çift ve torunlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor