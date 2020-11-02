Aydın'ın Kuyucak ilçesinde iddiaya göre dağdan topladıkları yabani mantarları yiyen biri çocuk üç kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre 63 yaşındaki Sevim ve Hüseyin D. çifti dün sabah saatlerinde Pamukören Mahallesi'ndeki dağlık alandan yabani mantar topladı. Yaşlı çift topladıkları mantarları torunları Sudenaz A. (11) ile birlikte akşam yemeğinde yedi. Yemekten sonra fenalaşan yaşlı çift ve torunları için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı çifti ve torunlarını ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gıda zehirlenmesi yaşayan yaşlı çift ve torunlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN