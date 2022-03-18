Son dakika haber: Aydın'da Çanakkale şehitleri anıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Aydın'da Çanakkale şehitleri anıldı

18.03.2022 14:38
Son dakika haber: Aydın'da Çanakkale şehitleri anıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Germencik, Söke ve Çine ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Germencik, Söke ve Çine ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Söke Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Topçu Üsteğmen Mustafa Hanay törende, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri, rahmet ve minnetle anmak için toplandıklarını söyledi.

18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösterildiği vurgulayan Hanay, "Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını canından üstün tutan aziz şehitlerimiz, sizleri bizden ayıran ölüm, size olan bağlılığımızı asla koparamayacak, kutsal emanetiniz olan Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır. Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkale sonsuza dek geçilemeyecek, ay yıldızlı al bayrak hiç inmeyecek, dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecektir." dedi.

Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ulvi Atmaca ise tarihin yazdığı en gerçek en şerefli kahramanları yad etmek üzere bir araya geldiklerini vurguladı.

Sökeli esnaf Mehmet Ali Limoncu da Çanakkale şehitlerinin anısına kavurma-pilav ve helva ikram etti

Germencik

Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Turgay Gülenç, "Milli birlik ve beraberlik içinde vatan ve millet sevgisiyle tarihin en büyük destanını yazarak Çanakkale'yi geçilmez yapanlar Anafartalar'da 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum' diyen Mustafa Kemal'in emriyle gülerek ölüme koşanlar 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferin 107. yıldönümünde sizlere duyduğumuz saygı, şükran ve en kalpten minnet duygularımızla ifade etmek üzere manevi huzurundayız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kanlı Bahçe Şehitliği'ne geçilerek burada İlçe Müftüsü Selman Coşkun tarafından şehitler için dualar edildi, şehitliğe çelenk sunuldu.

Çine

Çine'de Kuvayı Milliye Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik, Çine İmam Hatip Ortaokulu'nun hazırladığı program ile Çine Belediye Kültür Merkezi'nde devam etti.

Çine İmam Hatip Ortaokul Müdür Baş Yardımcısı Özgür Aydın, Türk milletinin tarihin ilk devirlerinden itibaren destanlar yazan bir millet olarak bilindiğini söyledi.

Programda Çanakkale şehitleri adına şarkı ve şiirler okundu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

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TRT, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne özel içerikler sunacak TRT, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne özel içerikler sunacak 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Muharrem İnce, Yalova'da üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı Muharrem İnce, Yalova'da üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı

Çanakkale, Germencik, 18 mart, Çine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Aydın'da Çanakkale şehitleri anıldı - Son Dakika


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