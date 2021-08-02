ALEVLER 3 MAHALLEYE GİRDİ

Bozdoğan Başalan Mahallesi Viranaltı mevkii ile Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi Burnugaz mevkii sınırında çıkan yangında söndürme çalışmalarına köylüler de kazma, kürek ve çalılarla müdahale ederek söndürme çalışmalarını destek vermeye başladı. Alevler rüzgar nedeniyle Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Kemer Barajı, Yatağan ilçesi ve Kavaklıdere Mahallesine bağlı kırsal Yolüstü Mahallesi yönlerine doğru ilerlemeye başladı. Alevlerin girdiği Kavaklıdere'nin kırsal Ortaköy, Göncüler ve Harmanbelen mahallerinde bazı evler zarar gördü. Ekiplerin bu 3 noktaya karadan arazözlerle su sıkarak müdahalesi sürerken, yangının Viranaltı mevkiindeki makilik alanda başladığı, alevlerin hemen yanındaki ormanlık alana sıçradığı belirlendi.

CAMİDEN ANONS İLE KÖYLÜLERDEN YARDIM İSTENDİBaşalan Camisi'nden yapılan anonslar ile köylülerden ellerinde kazma, kürük, balta, ağaç kesme motoru ne varsa alıp, acilen yangın alanına destek için gelmeleri istendi.KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI YANGIN YERİNDE

Öte yandan, Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan ve AK Partili Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını izleyip, bilgi aldı.

Murat GÜRKAN/ BOZDOĞAN (Aydın),