Aydın'da çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi'nde M.Ş.B'nin oturduğu 5 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi M.Ş.B, yangını, cezaevinden çıkan, uyuşturucu bağımlılığı da olan oğlu M.B'nin çıkardığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Kaçtığı belirtilen M.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.