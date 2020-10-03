Aydın'ın Efeler ilçesinde ayrı yaşadığı dini nikahlı karısını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Güzelhisar Mahallesi'nde Sinem Kaya'nın (33) ölümüne ilişkin gözaltına alınan Dinçer Ö. (38) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aydın'da dün çöp dökmek için dışarı çıkan Sinem Kaya, sokakta, bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı kocası Dinçer Ö. ile karşılaşmıştı.

Kaya, Dinçer Ö'nün elinde tabanca olduğunu görünce kaçarak yakındaki bir kuaföre sığınmıştı. Kaya'nın peşinden kuaföre giren Dinçer Ö. genç kadına tabancayla ateş etmişti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.