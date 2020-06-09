Son dakika haber: Aydın'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberine göre Aydın'nın Çine İlçesinde durdurulan otomobilde 5 gram kristal uyuşturucu ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Aydın'nın Çine İlçesinde durdurulan otomobilde 5 gram kristal uyuşturucu ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.B, idaresindeki 48 LH 223 plakalı otomobile durdurmak istedi. Polisin dur ihtarını uymayan sürücü kovalamaca sonucu Çine Adnan Menderes Bulvarı Kır kahvesi kavşağında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak çalışma sonucunda yakalandı. Ekiplerin otomobilde yaptıkları aramada 5 gram kristal uyuşturucu ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili B.B ile R.B, gözaltına alındı, bir şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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