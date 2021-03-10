Son dakika haber! Aydın'da ev yangını: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haber! Aydın'da ev yangını: 1 ölü

10.03.2021 10:49
Son dakika haber! Aydın'da ev yangını: 1 ölü, System.String[]

Son dakika haberler... Aydın'ın Efeler ilçesindeki ahşap bir evde çıkan yangında engelli kadın yanarak hayatını kaybederken, birlikte yaşadığı annesi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki ahşap bir evde çıkan yangında engelli kadın yanarak hayatını kaybederken, birlikte yaşadığı annesi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Efeler Balıkköy Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hayriye Günay (80) engelli kızı Meşkure Günay (50) ile birlikte yaşadığı evdeki yer ocağını ısınmak için yakarak uykuya daldı. Ocaktan sıçrayan kıvılcımlar yerdeki halıyı tutuşturarak, kısa sürede alevler tüm evi sardı. Alevleri fark eden komşuları anne ve kızın yardımına koşarken yangını itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Komşular Hayriye Günay'ı alevlerin arasından kurtarmayı başarırken, engelli kadına ulaşılamadı. Olay yerine kısa sürede gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangında kurtarılamayan Meşkure Günay alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı yaşlı kadın buradan İzmir'e sevk edildi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından, hayatını kaybeden Meşkure Günay'ın cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Hayriye Günay'ın hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Son dakika haber! Aydın'da ev yangını: 1 ölü
Son dakika haber! Aydın'da ev yangını: 1 ölü
Son dakika haber! Aydın'da ev yangını: 1 ölü
Son dakika haber! Aydın'da ev yangını: 1 ölü
Son dakika haber! Aydın'da ev yangını: 1 ölü
Son dakika haber! Aydın'da ev yangını: 1 ölü
Son dakika haber! Aydın'da ev yangını: 1 ölü

Engelli, Yangın, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Aydın'da ev yangını: 1 ölü - Son Dakika


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