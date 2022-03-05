Son dakika haber! Aydın'da ev yangını: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Aydın'da ev yangını: 1 ölü

05.03.2022 13:27
Son dakika haber! Aydın'da ev yangını: 1 ölü

Son dakika habere göre Aydın'ın Efeler ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında Mustafa Coşar (68) isimli şahıs hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında Mustafa Coşar (68) isimli şahıs hayatını kaybetti.

Yangın, Dalama Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Coşar'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev sahibi Coşar hayatını kaybetti. Coşar'ın cansız bedeni yapılan olay yerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

YORUMLAR
500
Efeler'deki okul ve yurt kantinleri denetlendi Efeler'deki okul ve yurt kantinleri denetlendi Aydın'da hırsızlara 'Gece Kartalları' engeli Aydın'da hırsızlara 'Gece Kartalları' engeli

Mustafa Coşar, Yangın, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Aydın'da ev yangını: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika
13:24 "Kendimi ve çocuklarımı korudum" demişti! Kocasını meşru müdafaayla öldüren Rümeysa, çocuklarına kavuştu: İşte o görüntü
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
13:12 Akaryakıt zammı böyle engellenmek isteniyor: EPDK yeni düzenlemeyi duyurdu!
13:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya lideri Putin ile görüşecek
13:04 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek
12:57 Kanlı olduğu aileyle barışmak için 250 bin lira para arıyor ama...
12:41 64 kilometrelik konvoyla Kiev sınırında bekliyorlar! Ukrayna konvoya neden saldırmıyor? Ukraynalı asker: Saldırmıyoruz çünkü sivillere yakınlar
12:38 Ukrayna Bakanlığı paylaştı: Rus helikopterin vurulma anı kameralarda
12:37 "Aşiretini kurumsallaştıran ağa" Muhsin Bayrak, terörden kaçıp geldiği İstanbul'da inşaatlarda bile çalıştı: Şimdi Chelsea'ya talip!
12:31 Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir değişti, pir değişti! Yıllar ona bir hayli yaramışa benziyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 13:33:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Aydın'da ev yangını: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement