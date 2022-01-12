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Son dakika haber! Aydın'da fıkra gibi kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! Aydın'da fıkra gibi kaza: 1 yaralı

12.01.2022 16:40
Son dakika haber! Aydın'da fıkra gibi kaza: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Aydın'ın Köşk ilçesinde fıkra gibi bir kaza meydana geldi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde fıkra gibi bir kaza meydana geldi. Bir otomobil sürücü seyir halinde olan motosiklete çarparak kaçtı. O esnada yerde yatan motor sürücüsü ve motoru fark etmeyen 2 motor da kazaya karıştı. Kazaya karışan otomobil ve diğer motor sürücüleri olay yerinden uzaklaşırken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Baklaköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başçayır istikametinden ilçe merkezi istikametine doğru seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, aynı istikamette seyreden O.Ö. idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet ve sürücü O.Ö. yola savruldu. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, o esnada arkadan gelen ve yoldaki motosikleti fark etmeyen başka bir motosiklet daha kaza yapan motosiklete çarptı. Meydana gelen ikinci kazada motosiklet sürücüsü de motorunu bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Yine aynı istikamette seyreden farklı bir motosiklet de yolda duran motosikletlere çarparak kazaya karıştı. Dakikalar içinde art arda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü O.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan O.Ö.'nün kolunda ve çenesinde kırık olduğu tespit edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Adeta fıkra gibi kazada olay yerinden uzaklaşan sürücüleri yakalama çalışmaları başlatılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

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Otomobil, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Aydın'da fıkra gibi kaza: 1 yaralı - Son Dakika


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