Son dakika haber: AYDIN'DA İNCİR KAVGASINDA 8 KİŞİ HASTANELİK OLDU - Son Dakika
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Son dakika haber: AYDIN'DA İNCİR KAVGASINDA 8 KİŞİ HASTANELİK OLDU

18.09.2022 15:41

Son dakika gelişmesine göre AYDIN'da, Hasan Ali Gencer (51) ve oğlu Mehmet Gencer (24) ile bahçelerine izinsiz girip incir alan 6 kişinin kavgasına mahalleli de karıştı.

AYDIN'da, Hasan Ali Gencer (51) ve oğlu Mehmet Gencer (24) ile bahçelerine izinsiz girip incir alan 6 kişinin kavgasına mahalleli de karıştı. Kavgada hastanelik olan 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, 11 Eylül'de akşam saatlerinde, İncirliova ilçesi kırsal Arpadere Mahallesi'nde meydana geldi. Doğan Narin, evini sattığı Cengiz Türkan ve beraberindekilerle İncirliova'ya geldi. Evi gördükten sonra ilçede vakit geçiren 2'si kadın 6 kişi, otomobilleriyle dönüş yolundayken iddiaya göre, kuruması için serilen incirleri görünce durup bahçeye girdi. Çevredekiler, bahçe sahibi Hasan Ali Gencer'e 2 otomobilden inen 6 kişinin incir aldığını söyledi.

DEMİR ÇUBUK VE SOPALARLA DARP

Oğlu Mehmet Gencer ile bahçeye gelen Hasan Ali Gencer, bahçeden ayrılan Doğan Narin ve beraberindekilerin olduğu 2 otomobili yol üzerinde durdurdu. Taraflar arasında izinsiz incir aldıkları gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle otomobillerden inen 6 kişi, bahçe sahibi Gencer ile oğlunu demir çubuk ve sopalarla darbetti. Gencer ile oğlunun darbedildiğini duyan mahalleli de olay yerine geldi. Bu kez de mahalleli ve 6 kişilik grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, mahallelinin darbettiği ve çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi kendi imkanlarıyla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Kavgada yaralanan baba ve oğlu, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu olan taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

'İKİMİZİ DE BAYILTANA KADAR DÖVDÜLER'

Tartışmada demir çubuk ve sopalarla darbedildiklerini öne süren bahçe sahibi Hasan Ali Gencer, "Komşular arayıp, bahçeye hırsız girdiğini ve kuruması için serdiğimiz incirlerin bu kişiler tarafından alındığını söyledi. Oğlumla bahçeye gelince ayrıldıklarını gördük. Otomobillerini yolda görünce durdurduk. Aramızda tartışma çıktı. Otomobillerinden inip, sopa ve demirlerle saldırdılar. İkimizi de bayıltana kadar dövdüler. Kavgayı duyup gelen mahalleli de olaya karıştı. Taburcu olduk ama hala yürümekte zorlanıyorum. Başıma aldığım darbeler nedeniyle de ağrılarım var" dedi.

Hastanede başına ve koluna dikiş atıldığını söyleyen Mehmet Gencer, "Kuruttuğumuz incirleri alıp gitmişler. Emeğimiz söz konusu. Başıma ve koluma dikiş atıldı. Kavgada kendimi korudum ama babamı koruyamadım" ifadelerini kullandı.

'KAVGA BAHÇEYE GİRDİKLERİ İÇİN ÇIKTI'

Kavganın incir nedeniyle çıktığını dile getiren ve evini sattığı Cengiz Türkan ve beraberindekilerle ilçeye gelen Doğan Narin de "6 yıl önce aldığım evi Cengiz Türkan'a sattım ve evi göstermeye götürdüm. Cengiz ile birlikte 5 kişi daha vardı. Eve dışardan baktıktan sonra kahvede çay içerek ayrıldık. Dönüş yolunda eve bakmaya gelenler bahçeden bir miktar incir alınca bahçe sahibiyle kavga etti. Ben emekli polis olduğumu söyleyerek olayları yatıştırdım. Olay incir bahçesine girdikleri için çıktı" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber: AYDIN'DA İNCİR KAVGASINDA 8 KİŞİ HASTANELİK OLDU - Son Dakika

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