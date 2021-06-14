Son dakika haber! Aydın'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Aydın'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan astsubay Emel Okuroğlu, jandarmanın terör ile mücadelede ön safta yer aldığını belirterek, halkın güvenliği için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Törenin ardından İnan ve beraberindeki heyet, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.