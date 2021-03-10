Son dakika haber... Aydın'da jandarmadan köftecide silah operasyonu - Son Dakika

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, bir köftecide silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri 'bomba' adlı narkotik köpeği ile işyerine operasyon yaptı. İşyeirinde yapılan aramada silah ve kaçal alkol ele geçirildi.

İl Jandarma ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.S.'ye (44) ait lokantada silah ticareti yaptığı bilgisini aldı. Jandarma ekipleri 'bomba' adlı narkotik köpeği ile sabah saatlerinde işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Trabzon'dan getirerek ticaretini yaptığı iddia edilen 4 tabanca ve bunlara ait 37 adet mermi, 2 otomatik av tüfeği ve 5 fişek ele geçirildi. Aynı işyerinde 6 ayrı plastik bidon içerisinde 710 kilo el yapımı şarap bulundu. Şarapları A.S., H.B. (29) ve M. Ö.'nün (29) yaptığı belirlendi. Yakalanan silah ve içkiye el konulurken, gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.