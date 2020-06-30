Son dakika haber! Aydın'da kamyonet zeytin bahçesine devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Yaralıların bir cenazeye katılmak için yola çıktığı öğrenildi.

112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazada sürücü ve yanındaki Bahattin Karataş yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın 'da kamyonetin zeytin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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