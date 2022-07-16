Son dakika haber: Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

16.07.2022 00:16
Son dakika haber: Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

O. K. (40) idaresindeki 35 POB 49 plakalı kamyonet, Aydın- Denizli kara yolu Gencelli mevkisinde, önünde seyreden Mehmet Özkurt'un kullandığı (67) plakasız motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Özkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Özkurt'un cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Denizli, Kuyucak, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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