Son dakika haber... Aydın'da karantinayı ihlal eden 5 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde karantinada olmaları gerekirken, olmadıkları tespit edilen 5 kişi, zorunlu olarak Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ikametlerinde izolasyonda olması gereken 5 kişinin, evlerinde bulunmadığı tespit edildi. Bu kişilerin kalan sürelerini tamamlamak üzere zorunlu olarak KYK yurtlarına yerleştirildiği kaydedildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 17 Eylül'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, evlerinde karantina sürecine uymayanların, karantina süreleri bitene kadar KYK yurtlarına yerleştirileceğini bildirmişti.