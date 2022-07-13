Son dakika haber: Aydın'da motosikletli kurye kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Aydın'da motosikletli kurye kazada hayatını kaybetti

13.07.2022 18:28
Son dakika haber: Aydın'da motosikletli kurye kazada hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Pidecide kurye olarak çalışan Sinan Kaya (28) yönetimindeki 09 LE 053 plakalı motosiklet, Yolboyu Mahallesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Kaya'nın ağır yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Sinan Kaya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Aydın'da motosikletli kurye kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Aydın'da motosikletli kurye kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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