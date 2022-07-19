Son dakika haber | Aydın'da orman yangını - Son Dakika
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Son dakika haber | Aydın'da orman yangını

19.07.2022 00:32
Son dakika haber | Aydın'da orman yangını

Son dakika haberleri: Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Ağaçlı köyü yakınlarında orman yangını başladı.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Ağaçlı köyü yakınlarında orman yangını başladı. Dumanların görülmesi ile birlikte ekipler yangına müdahale ederken, rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını söndürmek için karadan ve havadan çalışmalar devam ediyor.

Yangın saat 16.00 sıralarında Söke- Davutlar yolu üzerindeki Ağaçlı köyü yakınlarında çıktı. Oldukça kritik bir bölge olan Ağaçlı'daki yangını söndürmek için orman ekiplerinin yanı sıra belediye ekipleri de mücadele başlattı. Bu arada, yangının başlamasının hemen ardından Orman Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklar da yangın bölgesine sevk edildi. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Aydın'da orman yangını - Son Dakika

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