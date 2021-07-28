Son dakika haber... Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kaza haberini alan Çolak'ın yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Kazada yaralanan Ü.D ve S.E, sağlık personelince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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