Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Soner Çolak idaresindeki 16 FK 996 plakalı otomobil, Kahvederesi Dokuztepesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Ü.D ve S.E, sağlık personelince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza haberini alan Çolak'ın yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika