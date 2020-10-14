Son dakika haber: Aydın'da polisten kaçan hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkıştı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan arama kararı bulunan Y.G'nin (25) adresini tespit etti.

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