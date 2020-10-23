Son dakika haber: Aydın'da sahte içki nedeniyle 1 kişi öldü - Son Dakika

Umut A'nın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İlk müdahalesi yapılan Umut A, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kuşadası'nda yaşayan Umut A. (34 ), dün akşam evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi.

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