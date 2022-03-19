Son dakika haber: Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı

19.03.2022 00:19
Son dakika haber: Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Aydın'ın Efeler ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bacağından yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bacağından yaralandı.

Olay, Hasan Efendi-Ramazan Paşa Mahallesi 1902 sokak üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan ateş sonucu 1 kişi bacağından yaralandı. Yaralı şahıs arkadaşları tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelerek şahsın yakalanması için geniş çapta çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Efeler, kavga, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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