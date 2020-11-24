??????? Aydın'ın Didim ilçesinde emlakçılık yapan kişi, ofisinde silahla vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Can Ö. (41), Efeler Mahallesi'ndeki emlak ofisinde arkadaşıyla oturduğu sırada, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan Mehmet Can Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Didim'deki müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Aydın'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika