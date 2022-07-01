Son dakika haber! Aydın'da suç örgütlerine yönelik 'Tümör' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber! Aydın'da suç örgütlerine yönelik 'Tümör' operasyonu

01.07.2022 12:59
Son dakika haber! Aydın'da suç örgütlerine yönelik 'Tümör' operasyonu

Son dakika haber: KOM koordinasyonunda aralarında Aydın'ında bulunduğu 24 ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Tümör' operasyonu başlatıldı.

KOM koordinasyonunda aralarında Aydın'ında bulunduğu 24 ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Tümör' operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubunun üyelerine yönelik aralarında Aydın'ın da bulunduğu 24 ilde 284 şüphelinin yakalanması için 'Tümör' operasyonu başlatıldı. Vatandaşlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik mücadele KOM Daire Başkanlığı koordinesinde devam ediyor.

Bu çerçevede 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' ve 'Örgütün Faaliyetleri Çerçevesinde Yağma, Tefecilik, Tehdit' suçlarını işledikleri tespit edilen 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin ettiği belirlenen 26 suç grubu üyelerinin kimlikleri tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Afyonkarahisar, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Karabük, Kocaeli, Konya, Muğla, Malatya, Mardin, Mersin, Nevşehir, Rize, Sakarya ve Osmaniye olmak üzere sabah erken saatlerde 24 ilde eş zamanlı olarak haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanmasına yönelik 'Tümör' adı verilen operasyon başlatıldı. - AYDIN

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YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEYEN KADIN, BOTTA DOĞUM YAPTI YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEYEN KADIN, BOTTA DOĞUM YAPTI Son dakika haberleri! 9 organize suç örgütüne yönelik 24 ilde 'Tümör' operasyonu (2) Son dakika haberleri! 9 organize suç örgütüne yönelik 24 ilde 'Tümör' operasyonu (2)
Kaynak: İHA

KOM Daire Başkanlığı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Aydın'da suç örgütlerine yönelik 'Tümör' operasyonu - Son Dakika

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