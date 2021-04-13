Son dakika haber... Aydın'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Ercan Kıbrıs evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Orta Mahalle 209 sokak üzerindeki bir apartmanda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar apartman balkonunda bir kişinin demirlere yaslanmış bir şekilde uzun süre hareket etmeden oturduğunu fark etti. Şahsın sağlık durumundan şüphe eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çilingir vasıtasıyla eve girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Ercan Kıbrıs'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Kıbrıs'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN