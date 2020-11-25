Son dakika haber: Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
25.11.2020 20:45
Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Söke'den Kuşadası istikametine giden Cahit Uysal (61) idaresindeki 09 L 9422 plakalı otomobil Yaylaköy mevkisinde önce yol kenarındaki bir dükkanın önündeki heykellere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince Uysal, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Son Dakika Maradona, bir başka futbol efsanesi George Best ile aynı gün vefat etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli uyarı: AVM'de yerde yemek, restoranda yemekten daha riskli Karın şişliği şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir