Son dakika haber | Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber | Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

16.11.2020 09:03
Son dakika haber | Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Söke-Aydın Karayolu'nda Çağlar Atay idaresindeki 09 RN 880 plakalı otomobil, trafik ışıklarında duramayarak Aynur Kulcu'nun kullandığı 48 ABM 057 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Atay, yanındaki Kürşat Batumluoğlu ve hafif ticari araçtaki ismi öğrenilemeyen bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Otomobil, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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