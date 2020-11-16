Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Söke-Aydın Karayolu'nda Çağlar Atay idaresindeki 09 RN 880 plakalı otomobil, trafik ışıklarında duramayarak Aynur Kulcu'nun kullandığı 48 ABM 057 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Atay, yanındaki Kürşat Batumluoğlu ve hafif ticari araçtaki ismi öğrenilemeyen bir yolcu hafif şekilde yaralandı.
- Kaynak: AA
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