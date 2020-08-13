Son dakika haber: Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Gülizar Uyguç (26) ve Meltem Yılmaz (39) yaralandı.

Aydın 'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 02:37

Kaynak: AA

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