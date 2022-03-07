Son dakika haber: Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

07.03.2022 19:11
Son dakika haber: Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Semih Akgün Gök'ün kullandığı 09 FE 807 hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yolcu Yıldırım idaresindeki 09 JE 518 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile İbrahim Aydoğmuş, Güneş Yılmaz ile Ayşegül Yıldırım yaralandı.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 61 yaşındaki Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Tragger, Efeler, Aydın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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