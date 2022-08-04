Son dakika haber: Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber: Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

04.08.2022 17:46
Son dakika haber: Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haberler: Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri Orta Mahalle'de ikamet eden T.G. isimli şahsın birçok kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti. Harekete geçen narkotik ekipleri belirlenen ikamete operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda ikametin değişik yerlerine saklanmış 7 gram metanfetamin, uyuşturucu tartmak için kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan T.G. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından T.G. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Narkotik, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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