Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan Y.T'nin birçok kişiye uyuşturucu sattığı belirlendi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Y.T'nin üst aramasında da bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika