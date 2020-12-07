Son dakika haber: Aydın'da yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberler: Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Pir'in Yeni Mahalle'deki evinin banyosunda elektrikli şofbenin bulunduğu kısımda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Evde dumandan etkilenen Neriman Pir, 112 Acil Servis ekiplerince önce Çine Devlet Hastanesine, daha sonra Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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