Son dakika haber: Aydın'da yaşlı adam biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfına bağışladı

Son dakika güncel haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 70 yaşındaki Halil Doğan, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla Mehmetçik Vakfına 6 bin 500 lira bağışta bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 70 yaşındaki Halil Doğan, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla Mehmetçik Vakfına 6 bin 500 lira bağışta bulundu. Yıldıztepe Mahallesinde yaşayan Doğan, emekli maaşından biriktirdiği 6 bin 500 lirayı Mehmetçik Vakfına bağışlamaya karar verdi. Kovid-19 önlemleri kapsamında 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamayan Doğan, Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım istedi. Vefa üyeleri yaşlı adamın evine giderek teslim aldıkları bağış parasını banka aracılığıyla Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından dekontu Doğan'ın evine giderek teslim eden ekip üyeleri örnek davranışı nedeniyle Doğan'a teşekkür etti. Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröre karşı mücadele veren Türk askerine imkanı ölçüsünde destek vermek için böyle bir bağışla bulunduğunu, herkesin imkanı doğrultusunda böyle bağışlar yapması gerektiğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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