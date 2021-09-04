Söke'de zeytinlik alanda çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın hasara neden oldu.

Özbey Mahallesinde bulunan bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarında etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başlayan yangına orman işletme müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında 15 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.