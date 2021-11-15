Son dakika haber... Aydın'da zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı - Son Dakika

112 Acil Sağlık ekiplerince Kuyucak Devlet Hastanesi ve Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 11 kişi yaralandı.

Aynı yönde seyir halinde bulunan Hasan Armut idaresindeki 06 LK 573 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü de yola savrulan panelvanla çarpıştı.

Aydın 'ın Kuyucak ilçesinde midibüs, panelvan ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından Sedat Peker'in BAE'den ayrılacağı iddia edildi

Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var

CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum