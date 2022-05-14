Son dakika haber... Aydın'daki çiftlik evine uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Aydın'daki çiftlik evine uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

14.05.2022 18:43
Son dakika haber... Aydın'daki çiftlik evine uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir çiftlik evine polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yarım kilo uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir çiftlik evine polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yarım kilo uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbarat üzerine 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde bulunduğu sırada operasyon için düğmeye basan ekipler eve baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda çiftlik evinde bulunan E.U. (32) ve B.Y. (27) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, evde ve şüphelilerin aracında yapılan aramalarda yaklaşık yarım kilogram sentetik uyuşturucu, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 760 lira nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden E.U. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezavine gönderilirken, B.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Son dakika haber... Aydın'daki çiftlik evine uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Son dakika haber... Aydın'daki çiftlik evine uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

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Uyuşturucu, Efeler, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Aydın'daki çiftlik evine uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Aydın'daki çiftlik evine uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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