Son dakika haber... Aydın'daki tarihi eser kaçakçılığı davasında tahliye kararı

Aydın'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonu kapsamında hakkında "Görevi kötüye kullanmak, örgüt kurmak ve yönetmek, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından açılan davada tutuklu yargılanan eski Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Yıldız ile tutuksuz yargılanan 26 sanıktan bazıları ve avukatları katıldı.

Yıldız savunmasında, operasyonda ele geçirilen Donatello'nun Davut heykelinin, uzman ekiplerce incelenmesini istedi.

Mahkeme, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde oluşturulacak heyet kapsamında heykelin yeniden incelenmesine ve tutuklu yargılanan Yıldız'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma, 21 Ocak 2023'e ertelendi.

Operasyon

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Aydın merkezli 11 ildeki operasyonda aralarında müze çalışanlarının da bulunduğu 36 zanlı gözaltına alınmıştı.

"Rüşvet", "belgede nitelikli sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "izinsiz kazı yapma" gibi suçlamaların yöneltildiği şüphelilerden bazılarının, operasyonla ele geçirilerek müzeye teslim edilen tarihi eserleri, orijinal olmasına rağmen "sahte" diye kayıt altına aldıkları ileri sürülmüştü.

Operasyonda ele geçirilen heykelin, Donatello'nun "Davut" heykelinin 18. yüzyılda yapılan bir replikası olduğu belirlenmişti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca gözaltına alınanlardan 27'si hakkında hazırlanan iddianamede, Aydın Arkeoloji Müzesi'nin eski müdürü Abdülbari Yıldız için "Görevi kötüye kullanmak, örgüt kurmak ve yönetmek, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla 26 yıldan 71 yıla kadar hapis cezası istenmiş, müzenin eski müdür yardımcısı tutuksuz sanık E.D. hakkında "Görevi kötüye kullanmak, rüşvet, izinsiz kazı ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 15 yıldan 52 yıla kadar hapis cezası istenmişti.