Trafik kazalarında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Hostese 30 bin fit yükseklikte şaşırtan teklif! O da yolcular da dondu kaldı

Tosuncuk'un teslimiyeti bile kandırmaca çıktı! Geliş nedeni çok başkaymış

Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın 'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları