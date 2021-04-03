Son dakika haber: Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Burunköy Mahallesi çıkışında, S.T. yönetimindeki 09 YN 758 plakalı otomobil ile M.D. idaresindeki 20 BDA 91 otomobil çarpıştı.
Kazada S.T'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.T. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ç.T. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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