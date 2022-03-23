Son dakika haber: Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araçların karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Söke-Milas kara yolu üzerinde Serkan Yalçın'ın kullandığı 09 AGP 044 plakalı hafif ticari araç, sağ şeritte bekleyen Hüseyin Er yönetimindeki 34 RA 9378 plakalı araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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