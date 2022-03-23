Son dakika haber: Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

23.03.2022 09:09
Son dakika haber: Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araçların karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araçların karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Söke-Milas kara yolu üzerinde Serkan Yalçın'ın kullandığı 09 AGP 044 plakalı hafif ticari araç, sağ şeritte bekleyen Hüseyin Er yönetimindeki 34 RA 9378 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Tekeli Kavşağı çözüme kavuştu, mahalle halkı teşekkür etti Tekeli Kavşağı çözüme kavuştu, mahalle halkı teşekkür etti Söke'de yol kenarında duran araca çarptı: 2 yaralı Söke'de yol kenarında duran araca çarptı: 2 yaralı

Serkan Yalçın, Tragger, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
09:00 Ukrayna'da savaşın ortasında kalmıştı! O tır şoförü, Türkiye'ye ayak bastığı gibi toprağı öptü
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:54 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji, 23 Mart hava raporunu yayımladı!
08:52 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:46 Iğdır'da "mavi dil" hastalığı nedeniyle karantina uygulanmaya başlandı
08:33 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti
08:12 Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu
07:50 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayımladı! Hafta sonu havalar ısınıyor
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 09:15:43. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement