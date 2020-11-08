Son dakika haber: Aydın'daki trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde maden yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Madran Dağı'ndan Çine istikametine gelen Ali Cengiz'in kullandığı maden yüklü 48 ADJ 088 plakalı kamyon Kavşit Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Cengiz, Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Cengiz'in hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.