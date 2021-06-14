Son dakika haber... Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında 6-13 haziran tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1365 kök kenevir, uyuşturucu içiminde kullanılan 6 aparat ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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